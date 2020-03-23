Косаченко: психологически будет правильнее начать сезон Формулы-1 в конце лета

Автоспортивный менеджер Оксана Косаченко прокомментировала отложенный из-за пандемии коронавируса старт сезона в Формуле-1, предположив, что первую гонку лучше провести не раньше конце лета. Также она отметила, что из-за плотного календаря болельщикам не стоит ждать более 15 Гран-при.

«Сколько гонок реально можно провести в нынешнем сезоне? Сейчас нам говорят про 18 этапов, но уж слишком хорошая обстановка должна быть для этого. Здесь вопрос не только в том, чтобы подготовить трассу, необходимо, чтобы приехали зрители. Люди психологически должны быть настроены на то, чтобы куда-то отправиться путешествовать и тратить деньги не на маски и лекарства, не запасаться этой несчастной туалетной бумагой и гречкой, а тратить деньги на развлечения.

Проводить гонки в отсутствие зрителей — такого Формула-1 себе позволить точно не может. Поэтому, на мой взгляд, количество гонок будет сокращено. Если, как и планируется, всё стартует в начале июня в Азербайджане, то по-хорошему в начале апреля — это самое позднее — желательно, чтобы по количеству заболеваний кривая пошла вниз. Психологически будет правильнее стартовать уже в конце лета, провести сокращённый сезон. Мне кажется, расчёт на 15 гонок — это самый максимум, который может быть», — приводит слова Косаченко News.ru