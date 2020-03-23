Марко рассказал про отношение к коронавирусу. Консультант «Ред Булл» входит в группу риска

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал тот факт, что он из-за возраста входит в группу риска по коронавирусу. 74-летний специалист рассказал, что у него свой подход к решению этой проблемы.
«Прежде всего, я немного удивлён происходящим. В супермаркете люди толкаются за товаром, в очереди стоят вплотную к кассе, но если на площади рядом стоят трое человек, сразу подходит санитар с вопросом. Это какое-то безумие.
Всем нам приходится иметь с этим дело. Есть два подхода. Например, британский. Где полагают, что чем больше людей переболеет, тем лучше. Другие стремятся избежать резкого увеличения числа заболевших, поскольку в больницах недостаточно мест.
Я не верю, что последствия будут серьёзными. Группа риска ограничена – в ней вероятность смерти выше, чем при обычном гриппе, но у остальных всё проходит почти без последствий. Как я отношусь к тому, что сам нахожусь в группе риска? Помимо работы в офисе, я провожу много времени на своём участке, подравнивая деревья бензопилой», — приводит слова Марко Sport.oe24.at.
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