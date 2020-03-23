Хэмилтон раскритиковал людей, безответственно относящихся к проблеме коронавируса

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон раскритиковал людей, которые несерьёзно относятся к проблеме коронавируса. Накануне британские СМИ опубликовали фото, на которых видно, как граждане страны игнорируют рекомендации министерства здравоохранения относительно посещения публичных мест. Хэмилтон назвал такое поведение «абсолютно безответственным и эгоистичным».



«Мне очень грустно слышать о числе скончавшихся по всему миру. Я знаю, что большинство из нас до сих пор не знает, почему всё это произошло. Мы ничего не можем с этим поделать, кроме как пытаться изолировать себя, помешать себе заразиться или стать переносчиком вируса. Есть люди, которые всё ещё ходят в клубы, бары, в другие публичные места. Лично я считаю такое поведение абсолютно безответственным и эгоистичным.



Я молюсь за безопасность моей семьи каждый день, но также молюсь и за всех вас. Молюсь за тех, кто работает в местных магазинах, службах доставки, врачей и медсестёр. Все они ставят под угрозу своё здоровье, чтобы помогать другим и поддерживать нормальную жизнь в наших странах. Это герои. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности», — написал Хэмилтон на своей странице в «Инстаграме».

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