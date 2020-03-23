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Вандорн — на виртуальном ГП: Зак Браун добавил меня в Steam. Может, он снова меня наймёт

Вандорн — на виртуальном ГП: Зак Браун добавил меня в Steam. Может, он снова меня наймёт
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик «Макларена» Стоффель Вандорн пошутил по поводу возможности возвращения в Формулу-1, общаясь по конференц-связи с Ландо Норрисом во время квалификации виртуального Гран-при Бахрейна.

«Тото Вольф добавил меня в Steam. Привет, Тото! О, и Зак Браун тоже. Привет, Зак! Может, он снова меня наймёт. Тебе лучше поостеречься, Ландо», – пошутил Вандорн.

Победу в виртуальном Гран-при Бахрейна одержал пилот академии «Рено» Чжоу Гуаньюй. Вторым стал Вандорн на «Мерседесе», третьим – победитель квалификации Филипп Энг на «Ред Булл». Россиянин Роберт Шварцман финишировать не смог.

Виртуальная гонка должна была составить 50% дистанции обычного Гран-при Формулы-1, но из-за технических проблем она была сокращена до 25% и длилась всего 14 кругов.

Видео доступно на Twitch.

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