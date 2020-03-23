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Организаторы Гран-при Азербайджана перенесли этап. Старт сезона Ф-1 снова отложен

Организаторы Гран-при Азербайджана перенесли этап. Старт сезона Ф-1 снова отложен
Авто / Формула-1 0

Организаторы Гран-при Азербайджана 23 марта опубликовали официальное заявление о переносе этапа, который должен был состояться с 5 по 7 июня. Таким образом, старт сезона Формулы-1 вновь откладывается.

«Данное решение принято после широких обсуждений с руководством Формулы-1, ФИА, правительством Азербайджана и продиктовано продолжающейся глобальной пандемией коронавируса. Нашей главной заботой остаётся здоровье и благополучие азербайджанского народа, а также всех посещающих наш этап болельщиков Формулы-1, сотрудников команд и участников чемпионата.

Разделяем ваше разочарование в связи с тем, что в июне этого года лучшие гонки в мире не пройдут на улицах Баку. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с менеджментом Формулы-1, ФИА и правительством Азербайджанской Республики, чтобы отслеживать ситуацию с целью объявления новой, более поздней, даты гонки в сезоне-2020.

Все реализованные билеты на этап будут продолжать действовать без каких-либо дополнительных формальностей. Как только будет подтверждена новая дата Гран-при, все зрители будут проинформированы», — говорится в заявлении.

Ранее Формуле-1 пришлось отменить два этапа и перенести ещё пять Гран-при. Гонка в Азербайджане, как предполагалось, должна была открывать сезон.

Следующим после Гран-при Азербайджана в изначальном календаре стоит этап в Канаде. Он запланирован на период с 12 по 14 июня.

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