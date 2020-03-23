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Штайнер: думаю, Джин Хаас не откажется от программы в Ф-1. Его слова вырвали из контекста

Штайнер: думаю, Джин Хаас не откажется от программы в Ф-1. Его слова вырвали из контекста
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отметил, что владелец команды Джин Хаас не собирается сворачивать проект и уходить из Формулы-1.

Ранее сам Хаас подчеркнул, что будущее команды определит выступление в сезоне-2020. По его словам, в случае неудачи провести в Формуле-1 ещё пять лет будет проблематично.

«Я отношусь к любой гонке одинаково. Расшибись, но сделай. В каждой гонке нужно показывать свой максимум. В этом наш подход, и так мы всегда поступаем. Когда Джин говорил об этом, меня там не было, не знаю, что именно он имел в виду. Его фразу могли вырвать из контекста.

Мы с ним недавно разговаривали. Он по-прежнему предан делу. Ему интересно, как идут дела, что происходит с командой. В последний раз мы говорили 50 минут. Думаю, он всё ещё хочет продолжать и не свернёт программу в Ф-1», – приводит слова Штайнера Autosport.

Наилучшего результата «Хаас» добился в сезоне-2018, когда финишировал пятым в командном зачёте.

В «Хаасе» намекнули на уход из Формулы-1 в случае провала в 2020-м
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