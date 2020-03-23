Гасли подарил Албону на его день рождения фото со своим автографом

Сегодня, 23 марта, пилоту «Ред Булл» Александеру Албону исполнилось 24 года. В качестве подарка на свой день рождения он получил от гонщика «Альфа Туари» Пьера Гасли фото с автографом француза.



Гасли с сотрудницей «Альфа Таури» подписывал фото для болельщиков, когда к его столу подошёл Албон. За неимением лучшего подарка Пьер вручил Алексу одну из карточек.



«Поздравляем нашего бывшего пилота Александера Албона с днём рождения. Наслаждайся подарком от Пьера Гасли», — пошутила пресс-служба «Альфа Таури».

Видео доступно на странице «Альфа Таури» в «Твиттере».

Албон дебютировал в Формуле-1 в 2019 году, подписав контракт с «Торо Россо», а перед Гран-при Бельгии его перевели в главную команду австрийской компании, отправив на его место француза Пьера Гасли, который не демонстрировал ожидаемых результатов в первой половине сезона.