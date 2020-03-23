Грожан: если Хаас свернёт проект в Ф-1, команду могут купить. У нас успешная бизнес-модель

Пилот «Хааса» Ромен Грожан предположил, что если владелец команды Джин Хаас решит свернуть программу в Формуле-1, то на неё обязательно найдутся покупатели.



Ранее сам Хаас подчеркнул, что будущее команды определит выступление в сезоне-2020. По его словам, в случае неудачи провести в Формуле-1 ещё пять лет будет проблематично.

«По крайней мере он прояснил ситуацию. Это ничем не хуже заявления в духе: «Нет-нет, мы остаёмся в «Формуле-1», всё хорошо». Это всё нужно, чтобы прекратить разговоры.



Если Джин действительно свернёт программу, то команду могут купить. В конце концов, это хороший коллектив с успешной бизнес-моделью, в рамках которой люди работают эффективно. Джин пришёл в Формулу-1 для продвижения бренда Haas Automation. Это сработало. Бренд узнаваем», – приводит слова Грожана Motorsport-Total.