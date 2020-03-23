Марко: Ферстаппен сказал мне, что боится заразиться коронавирусом

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что Макс Ферстаппен боится заразиться коронавирусом.



«Он сказал мне, что боится заразится. Но ему лучше заразиться сейчас, потому что в 22 года ты в любом случае не входишь в группу риска», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.



Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Вскоре Формула-1 объявила о переносе этапов в Нидерландах и Испании и отмене гонки в Монако. Сегодня, 23 марта, стало известно о переносе этапа в Азербайджане.