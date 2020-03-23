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Марко: Ферстаппен сказал мне, что боится заразиться коронавирусом

Марко: Ферстаппен сказал мне, что боится заразиться коронавирусом
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что Макс Ферстаппен боится заразиться коронавирусом.

«Он сказал мне, что боится заразится. Но ему лучше заразиться сейчас, потому что в 22 года ты в любом случае не входишь в группу риска», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Вскоре Формула-1 объявила о переносе этапов в Нидерландах и Испании и отмене гонки в Монако. Сегодня, 23 марта, стало известно о переносе этапа в Азербайджане.

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