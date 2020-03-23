Шварцман рассказал о впечатлениях от виртуального Гран-при Формулы-1. Готов поехать ещё

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман поделился впечатлениями от выступления в виртуальном Гран-при Бахрейна Формулы-1. Россиянин уверенно шёл в очковой зоне, пока у него не сломался игровой руль.
«Ещё не знаю, что случилось с рулём: не разобрался пока. Я загрузил F1 2019 четыре дня назад, когда меня пригласила Ferrari Driver Academy. Разобраться несложно, но тяжело в плане управления автомобилем. Конечно, игра сильно отличается от настоящего симулятора. Если честно, немного странные ощущения. Игра сама по себе не очень реалистичная, плюс были разные нестыковки – вы могли видеть, как машины сквозь друг друга проезжали. У кого-то из участников интернет отваливался, и они вылетали из заезда.
Я не против попробовать ещё раз, если FDA позовёт», — заявил Шварцман в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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