«Альфа Таури» закрыла базу из-за карантина в Италии

Команда «Альфа Таури» объявила о закрытии базы из-за карантина в Италии.



«После решения правительства Италии о закрытии всех второстепенных предприятий до 3 апреля из-за карантина на фоне пандемии коронавируса, наш завод в настоящее время закрыт. Домашняя работа разрешена, насколько это возможно. Здоровье нашей команды является для нас главным приоритетом», — гласит сообщение «Альфа Таури» в «твиттере».



Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Вскоре Формула-1 объявила о переносе этапов в Нидерландах и Испании и отмене гонки в Монако. Сегодня, 23 марта, стало известно о переносе этапа в Азербайджане.

