Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Альфа Таури» закрыла базу из-за карантина в Италии

«Альфа Таури» закрыла базу из-за карантина в Италии
Авто / Формула-1 0

Команда «Альфа Таури» объявила о закрытии базы из-за карантина в Италии.

«После решения правительства Италии о закрытии всех второстепенных предприятий до 3 апреля из-за карантина на фоне пандемии коронавируса, наш завод в настоящее время закрыт. Домашняя работа разрешена, насколько это возможно. Здоровье нашей команды является для нас главным приоритетом», — гласит сообщение «Альфа Таури» в «твиттере».

Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Вскоре Формула-1 объявила о переносе этапов в Нидерландах и Испании и отмене гонки в Монако. Сегодня, 23 марта, стало известно о переносе этапа в Азербайджане.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020