Мартин Брандл высказался против идеи проведения «суперсезона»-2020/2021 в Формуле-1

Бывший гонщик Формулы-1 комментатор Sky Sports Мартин Брандл считает, что лучше провести короткий сезон Формулы-1 в 2020 году, чем проводить «суперсезон»-2020/2021.



«Предпочёл бы увидеть сезон из 8–10 гонок в 2020 году, а затем начать полноценный сезон в 2021-м. Десяти гонок в сезоне было достаточно, чтобы Джим Кларк, Джеки Стюарт и Грэм Хилл стали героями и чемпионами мира», — приводит слова Брандла Sky Sports.



Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Вскоре Формула-1 объявила о переносе этапов в Нидерландах и Испании и отмене гонки в Монако. Сегодня, 23 марта, стало известно о переносе этапа в Азербайджане.