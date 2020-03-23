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Формула-1 планирует провести 15–18 гонок в сезоне-2020, сезон закончится в декабре

Формула-1 планирует провести 15–18 гонок в сезоне-2020, сезон закончится в декабре
Авто / Формула-1 0

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри выпустил заявление, сообщив, что серия по-прежнему рассчитывает провести 15–18 гонок в сезоне-2020, а финал сезона будет перенесён на более поздний срок.

«На прошлой неделе Формула-1, десять команд серии и ФИА собрались вместе и предприняли решительные действия в рамках нашего первоначального ответа на пандемию COVID-19.

Хотя в настоящее время никто не может быть уверен, когда именно ситуация улучшится, она в любом случае станет лучше, а как только это произойдёт, мы снова будем готовы участвовать в гонках. Мы все стремимся обеспечить болельщикам сезон 2020 года.

Ожидаем, что сезон начнётся в какой-то момент летом с пересмотренным календарём из 15–18 гонок.

Будем использовать летний перерыв, чтобы провести гонки. Ожидаем, что дата окончания сезона выйдет за пределы изначально назначенной даты завершения чемпионата — 27–29 ноября. Даты гонок будут значительно отличаться от начального календаря на сезон-2020», — гласит заявление Чейза Кэри.

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