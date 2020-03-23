Феттель: возможно, после ухода из Ф-1 буду выступать в другой серии
Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель не исключил возможности продолжения карьеры в другой серии после ухода из Формулы-1. По словам Феттеля, он пока не определился, что будет делать после ухода из «Королевских гонок».
«Что буду делать после того, как закончу карьеру в Формуле-1? К счастью, я могу заниматься многими вещами. Возможно, буду выступать в другой серии, может быть, поработаю в автоспорте в другой роли или приму новый вызов. У меня много идей, но пока я не определился», — приводит слова Себастьяна Феттеля Motorsport-Total.
Напомним, минувший сезон стал у Феттеля худшим в составе «Феррари». Немец занял лишь пятое место в общем зачёте, уступив напарнику по команде — Шарлю Леклеру.
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