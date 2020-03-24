Видео: реакция Норриса на аварию с Ферстаппеном в виртуальной гонке

Пилот «Макларена» Ландо Норрис вёл прямую трансляцию с первого этапа турнира виртуальных гонок Real Racers Never Quit. Во втором заезде он столкнулся с Максом Ферстаппеном. Кадры с его реакцией попали в эфир.



Во время борьбы с Кельвином ван дер Линде пилот «Ред Булл» влетел в машину Норриса. Оба гонщика вернулись на трассу, но упустили возможность побороться за подиум.

Видео доступно на Twitch.

Первая гонка, в которой пилоты управляли виртуальным болидом Dallara F3 на трассе «Спа-Франкоршам», завершилась победой Ферстаппена. Вторым стал Лоренцо Коломбо, третьим – Даниэль Хункаделья.



Во втором заезде первым финишировал Кельвин ван дер Линде. На вторую ступень виртуального подиума поднялся Антониу Феликс да Кошта, третьим стал Бруно Спенглер.



Следующий этап Real Racers Never Quit пройдёт завтра, 25 марта.