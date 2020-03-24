Тост: гонщикам я звоню по очереди, в понедельник — Квяту, во вторник — Гасли

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, что Фаэнца, где базируется команда, превратилась в город-призрак. По его словам, когда он смотрит в окно, видит «лишь клочки бумаги, которые ветер разносит по пустым улицам».



«Сейчас Фаэнца – город-призрак. Все сидят дома и выходят на улицу лишь для покупки предметов первой необходимости и посещения врача. Это строго контролируется полицией. С понедельника все предприятия в Италии, которые не являются жизнеобеспечивающими, закрыты. Наш завод, естественно, тоже. Мы собирались производить новые детали, теперь это невозможно. Пришлось обсудить по видеосвязи с руководителем производства, как лучше поступить.



Нашим гонщикам я звоню по очереди. В понедельник — Квяту, во вторник — Гасли. Спрашиваю, как у них дела, чем они заняты. Я мотивирую их как могу, потому что не в состоянии точно сказать, когда жизнь вернётся в привычное русло. Но повторяю, что однажды это произойдёт, и они должны быть готовы к возвращению», — приводит слова Тоста f1-insider.