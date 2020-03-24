Организаторы Гран-при Азербайджана назвали ориентировочные сроки проведения этапа

Перенесённый из-за эпидемии коронавируса Гран-при Азербайджана может состояться не раньше августа-сентября 2020 года. Об этом сообщила менеджер по связям с общественностью Baku City Circuit Гюльназ Гулиева.



«У нас городская гонка, и в отличие от этапов Формулы-1, имеющих автодромы, мы должны вести строительные работы. На их завершение требуется не менее двух месяцев, то есть, как минимум за два месяца до начала гонки должна быть известна дата её проведения. В любом случае, это может произойти не раньше августа-сентября. Судя по всему, именно этот интервал будут использовать для перенесенных гонок.

Мы говорим о переносе, а не об отмене гонки. На данный момент отменены только два этапа — в Австралии и Монако. В любом случае всё будет зависеть от ситуации с распространением пандемии коронавируса в мире. Это зависит не только от Азербайджана. Как известно, существует контракт, есть обязательства, поэтому это не одностороннее решение", — приводит слова Гулиевой Sputink Азербайджана.