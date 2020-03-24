Ферстаппен прокомментировал аварию с Норрисом в виртуальной гонке

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, из-за чего произошла его авария с Ландо Норрисом во время второй гонки первого этапа виртуального чемпионата Real Racers Never Quit.



Ферстаппен после борьбы с Кельвином ван дер Линде влетел в машину Норриса. Оба гонщика вернулись на трассу, но уже потеряли возможность побороться за подиум.



«Во второй гонке мы с Ландо вели борьбу, это позволило Кельвину постепенно подобраться к нам. Было весело, но, когда я попал на траву, всё было кончено. В iRacing сцепление с полотном полностью пропадает, когда случается подобное. На первом этапе турнира было весело, и у нас была очень конкурентная решётка», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.



Первая гонка, в которой пилоты управляли виртуальным болидом Dallara F3 на трассе «Спа-Франкоршам», завершилась победой Ферстаппена. Вторым стал Лоренцо Коломбо, третьим – Даниэль Хункаделья.



Во втором заезде первым финишировал Кельвин ван дер Линде. На вторую ступень виртуального подиума поднялся Антониу Феликс да Кошта, третьим стал Бруно Спенглер.



Следующий этап Real Racers Never Quit пройдёт завтра, 25 марта.

Видео: реакция Норриса на аварию с Ферстаппеном в виртуальной гонке