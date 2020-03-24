Гасли — о развлечениях на карантине: создали с Леклером команду по Call of Duty

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал, как проводит время на карантине в Дубае, а также ответил на вопрос, почему не участвует в виртуальных гонках.



«У меня была запланирована остановка в Дубае при перелёте из Австралии в Бахрейн, и из-за общей ситуации с коронавирусом я решил остаться здесь. Было бы слишком рискованно отправиться к моим родителям во Францию. Я до сих пор живу с ними и поэтому предпочёл не подвергать их риску. Моя невеста сейчас в Болонье. Я же мог оказаться в Милане, но, учитывая ситуацию, мы бы всё равно пока не стали встречаться.



Тренажёрный зал отеля закрыт, хотя для меня делают исключение в свете моего статуса спортсмена высокого уровня. Это помещение сейчас всё для меня. Должен сказать, что никогда не был в такой хорошей форме. Я занимаюсь по два часа в день, и, конечно, когда чемпионат мира возобновится, у меня не будет проблем с физической подготовкой. Рядом с отелем есть бассейн, но я редко его посещаю, чтобы держаться подальше от вируса.



Помимо тренировок я провожу время за просмотром сериалов Netflix. Со мной видеоигра F1, но без руля и педалей я предпочитаю другие симуляторы — футбол, баскетбол. Развлекаемся в Call of Duty с Шарлем Леклером. Он сейчас в Монако, но мы создали команду.

Могут ли гонщикам помочь виртуальные гонки? Не на этом уровне. Вернувшись в Европу, я тоже буду гоняться, но за рулём реальной машины это никак не поможет. Симуляторы команд Формулы-1 гораздо ближе к реальности, на них действительно можно чему-то научиться», — приводит слова Гасли FormulaPassion.