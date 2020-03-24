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В Формуле-1 запретили продувать машины 2022 года и готовят новые ограничения

В Формуле-1 запретили продувать машины 2022 года и готовят новые ограничения
Авто / Формула-1 0

На последней видеоконференции между главами команд, ФИА и руководителями Формулы-1 решено не только на сезон отложить переход на новый регламент, но и запретить работу в аэродинамической трубе с машинами 2022 года. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

Работа в аэродинамической трубе с машинами нового поколения официально запрещена до февраля 2021 года. Это сделано для предотвращения дорогостоящей параллельной разработки двух машин. Кроме того все команды согласились на омологацию текущего шасси до конца 2021 года.

Сейчас инженеры обдумывают, какие ещё компоненты можно будет заморозить до конца следующего года. Речь идёт о коробке передач, колёсных опорах, частях подвески и, возможно, радиаторах. Система охлаждения вызывает отдельные вопросы, так как при разработке силовых установок она также модернизируется.

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