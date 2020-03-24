Брандл — о борьбе Хэмилтона и Ферстаппена: до сезона-2019 я бы ставил деньги на Льюиса

Во время серии вопросов и ответов болельщики попросили бывшего гонщика Формулы-1, комментатора Sky Sport F1 Мартина Брандла рассказать, кто, по его мнению, быстрее на одинаковых болидах — Макс Ферстаппен или действующий чемпион Льюис Хэмилтон.



«До сезона-2019, без сомнений, ставил бы деньги на Льюиса. Но ситуация меняется, поэтому сейчас мне особенно жаль, что мы не можем наблюдать за борьбой Макса и Льюиса», — приводит слова Брандла Daily Express.



Также эксперт с сожалением прокомментировал ситуацию, в которой из-за эпидемии коронавируса оказались команды и молодые пилоты.



«Кому-то это сломает карьеру, не даст себя показать. Но больше всего мне в этой ситуации жаль команды, которым приходится выживать», — добавил Брандл.