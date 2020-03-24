Вассёр допустил, что Формула-1 потеряет 3-4 команды из-за пандемии коронавируса

Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр вновь поделился мыслями о пандемии коронавируса и вновь был пессимистичен в прогнозах. По словам функционера, кризис, охвативший весь мир, впоследствии может привести к исчезновению трёх-четырёх команд Формулы-1.

«Формула-1 — не центр вселенной. Конечно, мы не бесполезны для общества, но в основном у нас развлекательный формат, который также помогает развитию технологий. Как бы то ни было, на сегодняшний день в мире есть гораздо большие проблемы. Мы должны быть скромнее и видеть последствия проблем в перспективе. Конечно, мы не должны сейчас устраивать гонки.

Нынешний кризис — наибольший, с которым я когда-либо сталкивался в Формуле-1. Перенесена уже половина сезона. Это окажет огромное влияние на команды.

Мировой экономический кризис привёл к тому, что чемпионат покинули три-четыре команды, это может случиться вновь. Мы не получаем денег от ТВ, и без решения этого вопроса у нас будут проблемы. Все в одной лодке, так что и преодолевать трудности необходимо вместе», — приводит слова Вассёра GPblog.