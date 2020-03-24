Вассёр допустил, что Формула-1 потеряет 3-4 команды из-за пандемии коронавируса

Глава «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр вновь поделился мыслями о пандемии коронавируса и вновь был пессимистичен в прогнозах. По словам функционера, кризис, охвативший весь мир, впоследствии может привести к исчезновению трёх-четырёх команд Формулы-1.
«Формула-1 — не центр вселенной. Конечно, мы не бесполезны для общества, но в основном у нас развлекательный формат, который также помогает развитию технологий. Как бы то ни было, на сегодняшний день в мире есть гораздо большие проблемы. Мы должны быть скромнее и видеть последствия проблем в перспективе. Конечно, мы не должны сейчас устраивать гонки.
Нынешний кризис — наибольший, с которым я когда-либо сталкивался в Формуле-1. Перенесена уже половина сезона. Это окажет огромное влияние на команды.
Мировой экономический кризис привёл к тому, что чемпионат покинули три-четыре команды, это может случиться вновь. Мы не получаем денег от ТВ, и без решения этого вопроса у нас будут проблемы. Все в одной лодке, так что и преодолевать трудности необходимо вместе», — приводит слова Вассёра GPblog.
- 24 марта 2020
-
18:22
-
16:22
-
15:36
-
14:27
-
13:26
-
12:22
-
11:53
-
11:00
-
10:42
-
10:01
-
09:39
-
00:57
- 23 марта 2020
-
23:51
-
22:16
-
21:49
-
20:59
-
19:51
-
19:39
-
18:51
-
17:34
-
16:51
-
16:02
-
15:59
-
15:15
-
14:42
-
14:23
-
13:49
-
13:00
-
12:10
-
11:40
-
10:50
-
10:18
-
09:13
-
09:08
-
00:42