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Марко: из-за отмены пяти гонок мы потеряем $ 100 млн

Марко: из-за отмены пяти гонок мы потеряем $ 100 млн
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что потеря пяти этапов сезона приведёт к убыткам команды в $ 100 млн.

«Все команды понесут убытки. Если отменят пять гонок, мы потеряем $ 100 млн. Что касается решения о переносе внедрения регламента, то сейчас у нас стабильный свод правил. Если мы заморозим регламент, наши расходы значительно снизятся, а реформа 2022 года будет проходить уже в соответствии с ограничением бюджетов.

Планы на 2020 год? Мы по-прежнему надеемся бороться за титул вместе с Максом Ферстаппеном», — приводит слова Марко Grandprix247.

Напомним, сезон Формулы-1 был отложен на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. Сегодня, 24 марта, от проведения Гран-при отказались и в Азербайджане. Ожидалось, что старт сезона пройдёт именно там.

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