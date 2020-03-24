Отказавшись от этапа, боссы ГП в Баку пытались уберечь себя от ситуации с ГП Австралии

Промоутер Гран-при Азербайджана Формулы-1 Ариф Рагимов признался, что, принимая решение об отмене этапа чемпионата в Баку в июне, он принимал во внимание ситуацию с Гран-при Австралии, который так и не состоялся. По словам Рагимова, он не хотел повторять ту же катастрофу.

«Когда перед вашими глазами есть прецедент, то работать легче. Гораздо проще понять, через что придётся пройти. Хочу сказать, что ни один промоутер не должен оказаться в такой ситуации, в какой оказались в Австралии. Я очень сочувствую боссу этапа в Мельбурне Энди Уэсткотту и его команде.

Думаю, то, через что им довелось пройти, ужасно. Отмена этапа в последние минуты — это просто катастрофа. Они приложили множество усилий для организации. В Мельбурне тоже нет стационарной трассы, так что я убеждён, что они потратили много времени, энергии и средств. А потом пришло это катастрофическое решение. Думаю, что сейчас подобного хотят избежать все промоутеры. Очевидно, что все эти отмены и переносы усложняют жизнь.

Но мы приняли решение до начала каких-либо работ. Если бы мы потратили средства на подготовку трассы и не провели бы гонку, это стало бы катастрофой», — приводит слова Рагимова Racer.