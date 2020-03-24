Брандл назвал пилотов Ф-1, не оправдавших его ожидания

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл назвал несколько бывших пилотов Ф-1, которые не до конца оправдали его ожидания.

«Сложно говорить о недооценённых пилотах. Но если говорить о тех, кого я считал талантливыми и кто бы мог достичь большего, но не сделал этого, я бы назвал Ивана Капелли, Джей Джей Лехто, Витантонио Льюцци и Нико Хюлькенберга. Также бы я упомянул Себастьена Буэми и Жана-Эрика Верня», — написал Брандл на странице Sky Sports F1 в «Твиттере».

Отметим, что из приведённого Брандлом списка, последним Формулу-1 покинул Нико Хюлькенберг. Минувший сезон немец завершал в составе «Рено». Во французской команде его заменил Эстебан Окон. Себастьен Буэми иЖан-Эрик Вернь после ухода из Ф-1 успешно выступают в Формуле-E.