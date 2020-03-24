Брандл назвал пилотов Ф-1, не оправдавших его ожидания

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл назвал несколько бывших пилотов Ф-1, которые не до конца оправдали его ожидания.
«Сложно говорить о недооценённых пилотах. Но если говорить о тех, кого я считал талантливыми и кто бы мог достичь большего, но не сделал этого, я бы назвал Ивана Капелли, Джей Джей Лехто, Витантонио Льюцци и Нико Хюлькенберга. Также бы я упомянул Себастьена Буэми и Жана-Эрика Верня», — написал Брандл на странице Sky Sports F1 в «Твиттере».
Отметим, что из приведённого Брандлом списка, последним Формулу-1 покинул Нико Хюлькенберг. Минувший сезон немец завершал в составе «Рено». Во французской команде его заменил Эстебан Окон. Себастьен Буэми иЖан-Эрик Вернь после ухода из Ф-1 успешно выступают в Формуле-E.
- 24 марта 2020
-
22:40
-
21:59
-
20:52
-
20:26
-
19:28
-
18:22
-
16:22
-
15:36
-
14:27
-
13:26
-
12:22
-
11:53
-
11:00
-
10:42
-
10:01
-
09:39
-
00:57
- 23 марта 2020
-
23:51
-
22:16
-
21:49
-
20:59
-
19:51
-
19:39
-
18:51
-
17:34
-
16:51
-
16:02
-
15:59
-
15:15
-
14:42
-
14:23
-
13:49
-
13:00
-
12:10
-
11:40