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«Макларену» позволят изменить шасси для перехода на моторы «Мерседеса»

«Макларену» позволят изменить шасси для перехода на моторы «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

В 2021 году команде «Макларен» предстоит перейти на моторы «Мерседеса». При этом, из-за пандемии коронавируса Формула-1 отложила переход на новый регламент до 2022 года и наложила запрет на изменения шасси образца 2020 года в следующем сезоне. Такая мера была принята с целью экономии бюджетов команд.

Тем не менее, с учётом перехода «Макларена» на новые силовые установки, команда из Уокинга получила разрешение на обновление шасси, об этом рассказал руководитель команды Андреас Зайдль.

«Решение о переносе сроков внедрения регламента не повлияло на решение о переходе на моторы „Мерседеса“ в 2021 году. Нам позволят внести необходимые изменения», — приводит слова функционера RaceFans.

Напомним, в 2020 году «Макларен» по-прежнему будет работать с моторами «Рено».

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