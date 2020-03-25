«Макларену» позволят изменить шасси для перехода на моторы «Мерседеса»

В 2021 году команде «Макларен» предстоит перейти на моторы «Мерседеса». При этом, из-за пандемии коронавируса Формула-1 отложила переход на новый регламент до 2022 года и наложила запрет на изменения шасси образца 2020 года в следующем сезоне. Такая мера была принята с целью экономии бюджетов команд.
Тем не менее, с учётом перехода «Макларена» на новые силовые установки, команда из Уокинга получила разрешение на обновление шасси, об этом рассказал руководитель команды Андреас Зайдль.
«Решение о переносе сроков внедрения регламента не повлияло на решение о переходе на моторы „Мерседеса“ в 2021 году. Нам позволят внести необходимые изменения», — приводит слова функционера RaceFans.
Напомним, в 2020 году «Макларен» по-прежнему будет работать с моторами «Рено».
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