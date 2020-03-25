В МАЗе готовят серьёзные обновления мотора и нацеливаются на победу на «Дакаре»-2021

До конца нынешнего месяца в МАЗе соберут второй капотный грузовик МАЗ-6440RR — его планируют представить руководству завода 1 апреля. Ожидается, что внешне он не будет сильно отличаться от предшественника. Однако по конструкции новое шасси будет всерьёз обновлено, сообщает Abw.by.
«На протяжении всего прошлого года в конструкторскую документацию „капотника“ вносились изменения. Они были сделаны с учётом замечаний, ощущений нашего экипажа по первым трём стартам — в Марокко, на „Шёлковом пути“ и „Дакаре“. Отличий в конструкции от первого капотного грузовика очень много, но мне сейчас не хотелось бы раскрывать все секреты», — сказал лидер команды Сергей Вязович.
Обновления коснулись и мотора. У двигателя, которым оснастили второй «капотник», полностью изменена конфигурация. У него другой распредвал, другая турбина, другое программное обеспечение. За счет этого и удалось увеличить мощность. Цель команды — двигатель, который будет не только достаточно мощным, но долго и надежно работающим на этой мощности.
В МАЗе полны энтузиазма и намерены навязать борьбу на ралли «Дакар» в 2021 году соперникам из «КАМАЗ-мастер»
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