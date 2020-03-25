Промоутер Гран-при Канады рассказал о возможных сценариях проведения этапа

Промоутер Гран-при Канады Франсуа Дюмонтье сообщил, что организаторы примут решение о проведении этапа в период с 12 апреля по 1 мая.
«Решение о проведении Гран-при будет общим. В обсуждении примет участие руководство Формулы-1. На данный момент мы все надеемся, что гонка состоится в намеченный срок — 14 июня. В то же время мы должны быть реалистами. Ситуация меняется каждый день, и если не предоставится возможности провести этап в намеченные сроки, мы отложим его. Ориентировочно на конец лета или начало осени», — приводит слова Дюмонтье sportsnet.cа.
Первые семь гонок Формулы-1 в сезоне-2020 были либо отложены, либо отменены из-за пандемии коронавируса. Этап в Монреале значится восьмым в календаре.
Ранее исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри сообщил, что серия по-прежнему рассчитывает провести 15-18 гонок в сезоне-2020.
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