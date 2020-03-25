Кубица признался, что тайно тестировал болид Формулы-Е

Экс-пилот «Уильямса» Роберт Кубица рассказал, что, после того как потерял место в британской команде, изучал возможность участия в Формуле-Е. Он признался, что даже проводил тайные тесты. Но управление электрическими болидами оказалось не под силу его травмированной руке.
«Я буду честен. У меня были частные тесты на машине Формулы-Е. Я проехал несколько кругов. Мне была интересна эта серия. С одной стороны, гонки в ней проходят на уличных трассах, где я всегда хорошо выступал. Но с другой, это оказалось совсем не идеально для меня. Эти трассы слишком узкие», — приводит слова Кубицы GrandPX.news.
После прекращения сотрудничества с «Уильямсом» 35-летний поляк стал тест-пилотом «Альфа Ромео» и должен был выступать в нынешнем сезоне в серии DTM. Ранее он рассказал, что в его услугах были заинтересованы шесть команд Формулы-1.
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