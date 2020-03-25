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Бриаторе раскритиковал политиков и предположил, что сам перенёс коронавирус

Бриаторе раскритиковал политиков и предположил, что сам перенёс коронавирус
Авто / Формула-1 0

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе рассказал, что в декабре у него была болезнь, схожая с той, которую вызывает коронавирус. При этом он обвинил мировых политиков в халатном отношении к проблеме.

«Я заболел в декабре. У меня была очень высокая температура, боль в лёгких и одышка. Это продолжалось дней десять. Мой доктор не мог понять, что происходит. Врачи сделали рентген и компьютерную томографию, которая показала тень в моих лёгких. После того как в Италии началась паника, доктор сказал, что у меня, должно быть, был коронавирус. К счастью, я уже выздоровел на тот момент.

Все мы недооценили вирус. Ещё в январе ВОЗ велела всем готовиться, а никто этого не делал. Это была ошибка со стороны мировой политики. Если бы я был министром и знал о болезни в Китае или в районе, с которым у моей страны много контактов, то отправил кого-нибудь туда или сам поехал.

Когда я пришёл в Формулу-1, то никогда не видел гонки. Но, если «Феррари» организовывала тесты на какой-то трассе, немедленно отправлял инженеров посмотреть, чем занималась «Скудерия». Это была моя работа. Не думаю, что какой-либо европейский министр летал в Ухань. Никто не запасался масками и респираторами. Это означает, что нами руководят неадекватные люди», — приводит слова Бриаторе GrandPX.news.

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