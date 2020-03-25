Расселл: уверен, что могу выступать не хуже Хэмилтона

Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл, дебютировавший в Формуле-1 в прошлом сезоне, выразил уверенность, что может выступать не хуже своего соотечественника, чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.



«Не хочу показаться высокомерным, но я стараюсь совершенствоваться и становиться лучше на трассе и вне её пределов. Я всегда буду отдавать всего себя и верю на сто процентов в свои способности. На данный момент я считаю, что Льюис — лучший гонщик, уверен, что смогу быть не хуже него. Но мне всё ещё нужно усердно работать», — приводит слова Расселла GPblog.



Напомним, в последние два сезона «Уильямс» занимал последнее место в общем зачёте Кубка конструкторов. При этом в 2019 году команда не была способна бороться ни с одним соперником. В 2020 году пару пилотов «Уильямса» составили Расселл и Николас Латифи.