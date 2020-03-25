Расселл: уверен, что могу выступать не хуже Хэмилтона

Британский пилот «Уильямса» Джордж Расселл, дебютировавший в Формуле-1 в прошлом сезоне, выразил уверенность, что может выступать не хуже своего соотечественника, чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
«Не хочу показаться высокомерным, но я стараюсь совершенствоваться и становиться лучше на трассе и вне её пределов. Я всегда буду отдавать всего себя и верю на сто процентов в свои способности. На данный момент я считаю, что Льюис — лучший гонщик, уверен, что смогу быть не хуже него. Но мне всё ещё нужно усердно работать», — приводит слова Расселла GPblog.
Напомним, в последние два сезона «Уильямс» занимал последнее место в общем зачёте Кубка конструкторов. При этом в 2019 году команда не была способна бороться ни с одним соперником. В 2020 году пару пилотов «Уильямса» составили Расселл и Николас Латифи.
- 25 марта 2020
-
13:54
-
12:30
-
11:59
-
11:13
-
10:37
-
10:03
-
09:20
-
00:54
-
00:35
- 24 марта 2020
-
22:40
-
21:59
-
20:52
-
20:26
-
19:28
-
18:22
-
16:22
-
15:36
-
14:27
-
13:26
-
12:22
-
11:53
-
11:00
-
10:42
-
10:01
-
09:39
-
00:57
- 23 марта 2020
-
23:51
-
22:16
-
21:49
-
20:59
-
19:51
-
19:39
-
18:51
-
17:34
-
16:51