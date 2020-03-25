«Макларен» и «Уильямс» уже закрыли свои базы. На очереди другие британские команды

«Уильямс» и «Макларен» сообщили о закрытии своих баз в Великобритании после того, как премьер-министр страны Борис Джонсон заявил о начале тотального карантина на территории Соединённого Королевства.

В Британии должны закрыться все производства, кроме жизнеобеспечивающих предприятий.

«Следуя последнему совету правительства Великобритании, выпущенному вчера вечером, команда официально объявляет о закрытии своей базы с 6:00 25 марта до 6:00 15 апреля», — говорится в заявлении «Уильямса».

Аналогичным образом на подписанное Джонсоном постановление отреагировали и в «Макларене».

«Мы отреагировали настолько быстро, насколько это было возможно, и учли рекомендации британского правительства. Таким образом, наша база будет закрыта со среды 25 марта по вторник 14 апреля включительно. Это позволит снизить финансовую нагрузку», — подчеркнул руководитель команды Андреас Зайдль.