«Макларен» и «Уильямс» уже закрыли свои базы. На очереди другие британские команды

«Уильямс» и «Макларен» сообщили о закрытии своих баз в Великобритании после того, как премьер-министр страны Борис Джонсон заявил о начале тотального карантина на территории Соединённого Королевства.
В Британии должны закрыться все производства, кроме жизнеобеспечивающих предприятий.
«Следуя последнему совету правительства Великобритании, выпущенному вчера вечером, команда официально объявляет о закрытии своей базы с 6:00 25 марта до 6:00 15 апреля», — говорится в заявлении «Уильямса».
Аналогичным образом на подписанное Джонсоном постановление отреагировали и в «Макларене».
«Мы отреагировали настолько быстро, насколько это было возможно, и учли рекомендации британского правительства. Таким образом, наша база будет закрыта со среды 25 марта по вторник 14 апреля включительно. Это позволит снизить финансовую нагрузку», — подчеркнул руководитель команды Андреас Зайдль.
- 25 марта 2020
-
15:33
-
14:51
-
13:54
-
12:30
-
11:59
-
11:13
-
10:37
-
10:03
-
09:20
-
00:54
-
00:35
- 24 марта 2020
-
22:40
-
21:59
-
20:52
-
20:26
-
19:28
-
18:22
-
16:22
-
15:36
-
14:27
-
13:26
-
12:22
-
11:53
-
11:00
-
10:42
-
10:01
-
09:39
-
00:57
- 23 марта 2020
-
23:51
-
22:16
-
21:49
-
20:59
-
19:51
-
19:39
-
18:51