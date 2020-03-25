Переход на 18-дюймовые шины в Формуле-1 отложен до 2022 года

В «Пирелли» подтвердили, что в 2021 году болиды Формулы-1 будут использовать 13-дюймовые шины, сообщает FormulaRapida. Таким образом, переход команд на использование 18-дюймовых шин отложен до 2022 года, вслед за переносом начала действия нового технического регламента.



В «Пирелли» отметили, что переход на новые шины в 2021 году станет огромной проблемой для всех, поскольку из-за пандемии коронавируса у всех ограничена возможность протестировать новые шины.



Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Вскоре Формула-1 объявила о переносе этапов в Нидерландах и Испании и отмене гонки в Монако. 23 марта стало известно о переносе этапа в Азербайджане.

В серии приняли решение перенести переход на новый технический регламент на 2022 год, а сезон-2021 команды проведут с болидами 2020 года.