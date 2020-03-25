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Бриаторе: с Райкконеном невозможно двигаться вперёд, я бы заменил его на Леклера раньше

Бриаторе: с Райкконеном невозможно двигаться вперёд, я бы заменил его на Леклера раньше
Авто / Формула-1 0

Бывший руководитель «Рено» Флавио Бриаторе поделился мнением о пилоте «Феррари» Шарле Леклере.

«Шарль Леклер молод, у него крепкий характер, и он его уже неоднократно показывал. Если бы я был руководителем „Феррари“, то сразу же посадил бы его в красный болид, ещё два года назад, заменив Райкконена. С Кими Райкконеном невозможно двигаться вперёд. С ним вы никогда ничего не выиграете. Так что уже тогда я бы рискнул и посадил за руль Шарля Леклера. Он действительно очень и очень сильный гонщик.

Но Шарль пока не так узнаваем. Ферстаппен является более интересным гонщиком. Он великолепен при обгонах, в этом смысле он напоминает настоящего гладиатора», — приводит слова Бриаторе Motorsport.

В сезоне-2019 Леклер дебютировал в «Феррари» и в первый же год закончил сезон выше своего напарника Себастьяна Феттеля.

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