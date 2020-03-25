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Этап DTM на «Игора Драйв» пройдёт либо в конце июля, либо в начале октября

Этап DTM на «Игора Драйв» пройдёт либо в конце июля, либо в начале октября
Авто / DTM/WTCR/Туринг 0

Руководство серии DTM опубликовало новый календарь серии, сообщает пресс-служба соревнований. Соревнования первого этапа чемпионата должны проходить с 10 по 12 июля на трассе «Норисринг». Что касается российского этапа чемпионата на трассе «Игора-Драйв», то для него зарезервировано две даты: гонка в России пройдёт либо с 31 июля по 1 августа, либо с 2 по 4 октября. При этом календарь сохранил все 10 запланированных этапов.

«Это беспрецедентное и неопределённое время, нашим приоритетом является благополучие наших семей, наших сотрудников и нашего сообщества. Несмотря на неопределённость, мы чувствовали, что очень важно представить поклонникам автоспорта по всему миру и участникам DTM новый, пересмотренный календарь серии», — подчеркнул управляющий директор ITR Марсель Мохаупт.

Календарь DTM 2020

10-12 июля — «Норисринг», Германия
31 июля-2 августа — «Игора Драйв», Россия или «Андерстоп», Швеция
7-9 августа — «Зольдер», Бельгия
22-23 августа — «Брэндс-Хэтч», Великобритания
4-6 сентября — «Ассен», Нидерланды
11-13 сентября — «Нюрбургринг», Германия
2-4 октября — «Игора Драйв», Россия или «Андерстоп», Швеция
16-18 октября — «Лаузитцринг», Германия
6-8 ноября — «Хоккенхаймринг», Германия
13-15 ноября — «Монца», Италия

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