Этап DTM на «Игора Драйв» пройдёт либо в конце июля, либо в начале октября

Руководство серии DTM опубликовало новый календарь серии, сообщает пресс-служба соревнований. Соревнования первого этапа чемпионата должны проходить с 10 по 12 июля на трассе «Норисринг». Что касается российского этапа чемпионата на трассе «Игора-Драйв», то для него зарезервировано две даты: гонка в России пройдёт либо с 31 июля по 1 августа, либо с 2 по 4 октября. При этом календарь сохранил все 10 запланированных этапов.



«Это беспрецедентное и неопределённое время, нашим приоритетом является благополучие наших семей, наших сотрудников и нашего сообщества. Несмотря на неопределённость, мы чувствовали, что очень важно представить поклонникам автоспорта по всему миру и участникам DTM новый, пересмотренный календарь серии», — подчеркнул управляющий директор ITR Марсель Мохаупт.



Календарь DTM 2020



10-12 июля — «Норисринг», Германия

31 июля-2 августа — «Игора Драйв», Россия или «Андерстоп», Швеция

7-9 августа — «Зольдер», Бельгия

22-23 августа — «Брэндс-Хэтч», Великобритания

4-6 сентября — «Ассен», Нидерланды

11-13 сентября — «Нюрбургринг», Германия

2-4 октября — «Игора Драйв», Россия или «Андерстоп», Швеция

16-18 октября — «Лаузитцринг», Германия

6-8 ноября — «Хоккенхаймринг», Германия

13-15 ноября — «Монца», Италия