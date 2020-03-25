Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Зурер: повезёт, если мы увидим хотя бы 11 Гран-при в нынешнем сезоне Формулы-1

Зурер: повезёт, если мы увидим хотя бы 11 Гран-при в нынешнем сезоне Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Зурер считает, что Формуле-1 не удастся провести 15-18 гонок в нынешнем сезоне.

«Планировалось провести 22 гонки, но нам повезёт, если мы увидим хотя бы 11 Гран-при в нынешнем сезоне. Тогда сезону можно будет присвоить звание чемпионата мира — по регламенту для этого необходимо провести 8 гонок. Пока официально отменена только гонка в Монако, остальные отложены. Но все должны осознавать, что далеко не каждый отложенный этап состоится. Вопрос в том, какие гонки пройдут в этом сезоне.

Говорят, что, возможно, будет проводиться по две гонки на одной трассе в разных конфигурациях. Но это не сработает, потому что промоутерам придётся платить двойные взносы. Большой проблемой является и логистика. Я не понимаю, как Формула-1 собирается провести 15-18 гонок в нынешнем сезоне», — цитирует Зурера Speedweek.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020