Ричардс призвал Liberty Media в период кризиса не бросать «Уильямс» и «Рейсинг Пойнт»

Президент британской автоспортивной федерации Дэвид Ричардс обратился к Liberty Media с просьбой поддержать небольшие команды Формулы-1 в период финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
«Многое будет зависеть от поведения руководства Формулы-1 на протяжении всего этого кризиса. Оно не может позволить себе терять небольшие команды. Для них это стало бы катастрофой. Берни заботился о том, чтобы в трудные времена за такими командами присматривали. Надеюсь, что Liberty Media тоже увидит в этом здравый смысл.
С крупными производителями, такими как «Мерседес» и «Рено», всё будет в порядке, но если вы посмотрите, например, на «Уильямс» и «Рейсинг Пойнт», им будет нелегко. Существует явная опасность, что они выйдут из бизнеса. У ряда автоспортивных компаний, не обладающих большими ресурсами, возникнут проблемы в этот период. Это будет настоящее испытание», — приводит слова Ричардса Planet F1.
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