В MоtoGP в пятый раз перенесли старт сезона

Пресс-служба MotoGP опубликовала официальное сообщение, в котором сообщила о переносе стартовой гонки сезона из-за пандемии коронавируса. По уже скорректированному календарю она должна была состояться с 1 по 3 мая на трассе в Хересе (Испания).
«Поскольку ситуация постоянно развивается, в настоящий момент невозможно назвать новую дату для испанского Гран-при. Пересмотренный календарь будет опубликован в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы.
Этап в Хересе стал четвёртым в этом сезоне, который пришлось перенести. Ранее это коснулось гонок в Таиланде, Аргентине и США. Гран-при Катара состоялся лишь в классах Moto2 и Moto3.
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. В настоящий момент остановлено проведение практически всех спортивных соревнований.
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