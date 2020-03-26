В MоtoGP в пятый раз перенесли старт сезона

Пресс-служба MotoGP опубликовала официальное сообщение, в котором сообщила о переносе стартовой гонки сезона из-за пандемии коронавируса. По уже скорректированному календарю она должна была состояться с 1 по 3 мая на трассе в Хересе (Испания).



«Поскольку ситуация постоянно развивается, в настоящий момент невозможно назвать новую дату для испанского Гран-при. Пересмотренный календарь будет опубликован в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы.



Этап в Хересе стал четвёртым в этом сезоне, который пришлось перенести. Ранее это коснулось гонок в Таиланде, Аргентине и США. Гран-при Катара состоялся лишь в классах Moto2 и Moto3.



Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. В настоящий момент остановлено проведение практически всех спортивных соревнований.