Эксперт The Race: Боттас — один из кандидатов на замену Феттеля в «Феррари»

Эксперт издания The Race Мэтт Бир считает, что финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас может заменить Себастьяна Феттеля в составе «Феррари», если немец решит покинуть итальянскую команду.



«Конечно, если переход Боттаса в «Феррари» состоится, это не означает, что «Скудерия» может спросить у него обо всех делах «Мерседеса». Хотя я уверен, что даже анекдоты из Брэкли будут внимательно выслушаны и оценены.

Если взять Льюиса Хэмилтона за конечную точку отсчёта, то пилот, который в среднем в квалификации проигрывает ему 0,122 секунды за сезон, а в трети случаев даже опережает его, способен дать преимущество другой команде.

Конечно, нельзя сказать, что Боттас находится на пути к тому, чтобы превратиться в «убийцу» Хэмилтона. Но «Феррари» же за эту роль заплатила Леклеру. Просто сейчас на решётке всех гонщиков принято сравнивать по одному параметру – насколько они близки к Льюсу, и лишь в случае с Боттасом об этом можно говорить с уверенностью. Ответ — достаточно близок и иногда способен опередить его. Это уже отличная характеристика, чтобы взять его в любую команду на роль второго пилота.

Приветливость Боттаса изменила ситуацию внутри «Мерседеса». Характер Валттери способен избавить «Феррари» от ещё одной головной боли, если будет заходить речь о борьбе с Леклером. И поскольку будущее финна зависит больше от того, сможет ли Джордж Расселл или Эстебан Окон проявить себя, он является одной из главных кандидатур на то, чтобы заменить Феттеля», — написал Бир.