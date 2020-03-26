На легендарную трассу «Нордшляйфе» выпустили «болид» из макарон и туалетной бумаги

В официальном аккаунте трассы «Нюрбургринг» была опубликована фотография болида, сделанного из упаковок макарон и туалетной бумаги.
«Болид года—2020 замечен на «Нордшляйфе». Доступен в вашем супермаркете. Для вашего соседа тоже, если вы ему что-нибудь оставите», — подписал фотографию официальный аккаунт трассы в „Нюрбургринге“.
Посмотреть фото можно в «твиттере» трассы «Нюрбургринг».
На фоне пандемии коронавируса во всём мире в магазинах наблюдается дефицит туалетной бумаги и макарон — люди, запасаясь на случай карантина, скупали данные товары.
Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Вскоре Формула-1 объявила о переносе этапов в Нидерландах и Испании и отмене гонки в Монако. 23 марта стало известно о переносе этапа в Азербайджане.
Были отменены этапы и в других гоночных сериях.
- 26 марта 2020
-
17:28
-
16:22
-
15:41
-
14:52
-
14:41
-
14:14
-
14:09
-
13:18
-
12:37
-
12:21
-
11:45
-
11:29
-
10:31
-
10:03
-
09:15
-
09:00
-
00:57
- 25 марта 2020
-
23:58
-
22:46
-
20:33
-
19:59
-
18:58
-
17:43
-
16:46
-
15:33
-
14:51
-
13:54
-
12:30
-
11:59
-
11:13
-
10:37
-
10:03
-
09:20
-
00:54
-
00:35