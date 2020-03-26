На легендарную трассу «Нордшляйфе» выпустили «болид» из макарон и туалетной бумаги

В официальном аккаунте трассы «Нюрбургринг» была опубликована фотография болида, сделанного из упаковок макарон и туалетной бумаги.



«Болид года—2020 замечен на «Нордшляйфе». Доступен в вашем супермаркете. Для вашего соседа тоже, если вы ему что-нибудь оставите», — подписал фотографию официальный аккаунт трассы в „Нюрбургринге“.

Посмотреть фото можно в «твиттере» трассы «Нюрбургринг».

На фоне пандемии коронавируса во всём мире в магазинах наблюдается дефицит туалетной бумаги и макарон — люди, запасаясь на случай карантина, скупали данные товары.



Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Вскоре Формула-1 объявила о переносе этапов в Нидерландах и Испании и отмене гонки в Монако. 23 марта стало известно о переносе этапа в Азербайджане.



Были отменены этапы и в других гоночных сериях.