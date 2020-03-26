Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят обратился к болельщикам во время пандемии коронавируса.



«Надеюсь, что вы нормально себя чувствуете. Хочу поговорить с вами. Не так много происходит здесь, где я нахожусь. Я просто застрял дома, мою пол, посуду, стираю свою спортивную одежду, потому что я всё ещё продолжаю тренироваться дома.



Многие из вас находятся в такой же ситуации. Надеюсь, что скоро это всё закончится. Мы сможем вернуться к тому, что мы любим: гонки, автоспорт. Мы очень голодны до того, чтобы вернуться к действиям. Оставайтесь сильными, дисциплинированными. Надеюсь увидеть вас на гоночной трассе!» — сказал Даниил Квят.

Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Вскоре Формула-1 объявила о переносе этапов в Нидерландах и Испании и отмене гонки в Монако. 23 марта стало известно о переносе этапа в Азербайджане.