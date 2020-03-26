Экклстоун: Вольф может стать главным исполнительным директором в «Астон Мартин»

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что в скором будущем Тото Вольф может покинуть «Мерседес» и занять должность главного исполнительного директора в «Астон Мартин».
«Тото Вольф стал более дружелюбным с Лоуренсом Строллом. У него есть мозги, чтобы выбрать себе правильных друзей, так что, думаю, мы, скорее всего, увидим его присоединение к альянсу Стролла в „Астон Мартин“.
У Лоуренса есть несколько человек в команде, группа купила контроль над компанией. Думаю, что Вольф может там оказаться в качестве главного исполнительного директора. Это может сработать», — приводит слова Экклстоуна GPFans.
Примечательно, что во время заседания рабочей группы Формулы-1 Вольф находился в Австралии с Лоуренсом Строллом, а «Мерседес» на совещании представлял технический директор команды Джеймс Эллисон.
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