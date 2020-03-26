Сироткин вспомнил о дебюте в Формуле-1 и признался, что с того дня ненавидит сэндвичи
Пилот программы SMP Racing, экс-гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин вспомнил о первой гонке в карьере в Формуле-1 и признался, что с тех пор ненавидит сэндвичи.
«Мельбурн-2018. Ровно два года назад. Один из лучших дней в моей жизни – я дебютировал в Формуле-1. А ещё с тех пор стал ненавидеть сэндвичи», — написал россиянин.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Сироткина в «Инстаграме».
Напомним, в 2018 году Сироткин сошёл с дистанции Гран-при Австралии через несколько кругов после старта. Причиной схода стало попадание пакета из-под сэндвича в воздуховод правого заднего тормоза.
Сезон-2018 стал единственным в карьере Сироткина в Формуле-1. Тогда он набрал одно очко и финишировал в общем зачёте на 20-м месте.
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