Сироткин вспомнил о дебюте в Формуле-1 и признался, что с того дня ненавидит сэндвичи

Пилот программы SMP Racing, экс-гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин вспомнил о первой гонке в карьере в Формуле-1 и признался, что с тех пор ненавидит сэндвичи.

«Мельбурн-2018. Ровно два года назад. Один из лучших дней в моей жизни – я дебютировал в Формуле-1. А ещё с тех пор стал ненавидеть сэндвичи», — написал россиянин.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Сироткина в «Инстаграме».

Напомним, в 2018 году Сироткин сошёл с дистанции Гран-при Австралии через несколько кругов после старта. Причиной схода стало попадание пакета из-под сэндвича в воздуховод правого заднего тормоза.

Сезон-2018 стал единственным в карьере Сироткина в Формуле-1. Тогда он набрал одно очко и финишировал в общем зачёте на 20-м месте.