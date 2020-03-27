Чемпион Супер Формулы Кэссиди недоволен, что серия не отменила официальные тесты
Действующий чемпион Супер Формулы Ник Кэссиди недоволен, что в Японии не стали отменять официальные предсезонные тесты, которые проходят в Фудзи. Напомним, что подавляющее большинство автоспортивных серий отложило старт сезона на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
«Не очень этому рад. Перенос Олимпийских игр — большое решение, но мне бы хотелось, чтобы в этой стране не относились наивно к таким большим проблемам», — написал новозеландец на своей странице в социальной сети.
В то же время руководитель серии Акира Курашита выразил надежду, что Япония справится с пандемией коронавируса в кратчайшие сроки и сможет провести сезон Супер Формулы.
Напомним, в минувшем чемпионате в серии выступал Артём Маркелов.
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