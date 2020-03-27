Абитебуль против того, чтобы Формула-1 стала полностью электрической

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль полагает, что Формуле-1 не стоит стремиться создать полностью электрические болиды, ведь для этого есть Формула-Е.



«Для меня это не тот путь, которым должна идти Формула-1. В конце концов, нам нужно достаточно энергии, чтобы проехать 300-километровую гонку с максимальной мощностью. Технология современных аккумуляторов ещё не готова выдержать подобное. На данный момент батареи и двигатель внутреннего сгорания прекрасно дополняют друг друга. В ближайшем будущем станет доступно биотопливо, это первый шаг в правильном направлении. Можно использовать ряд других технологий, которые становятся всё более актуальными для производства дорожных автомобилей", — приводит слова Абитебуля Autocar.



Формула-1 не станет полностью электрической в ближайшем будущем, даже если захочет. Эксклюзивная лицензия от ФИА на это принадлежит Формуле-E. Она будет действовать до 2039 года.