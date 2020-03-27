Вильнёв ожидает, что Гран-при Канады перенесут

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением относительно возможного переноса Гран-при Канады из-за пандемии коронавируса. Он полагает, что провести гонку 14 июня вряд ли удастся.



«Мы вынуждены оставаться дома. В Канаде зафиксированы тысячи случаев. Я не хочу никого тревожить, но ситуация может ухудшиться, если эта тенденция сохранится», — рассказал Вильнёв.



После того как легендарная гонка «Инди 500» была перенесена на 23 августа, можно предположить, что Гран-при Канады постигнет та же участь. Однако Вильнёв признался, что был бы очень рад, если Гран-при Канады всё-таки сможет открыть сезон Ф-1.

«Это был бы триуфм для Монреаля. Ведь гонка здесь и без того является большим событием, которого с нетерпением ждут каждый год. Да, Канада охвачена вирусом. Я не могу поверить, что гонку проведут 14 июня. Но хорошая новость заключается в том, что дату можно немного сдвинуть. Это не так сложно, как в Баку или Монако», — приводит слова чемпиона мира 1997 года GrandPX.news.