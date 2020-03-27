Вильнёв ожидает, что Гран-при Канады перенесут

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением относительно возможного переноса Гран-при Канады из-за пандемии коронавируса. Он полагает, что провести гонку 14 июня вряд ли удастся.
«Мы вынуждены оставаться дома. В Канаде зафиксированы тысячи случаев. Я не хочу никого тревожить, но ситуация может ухудшиться, если эта тенденция сохранится», — рассказал Вильнёв.
После того как легендарная гонка «Инди 500» была перенесена на 23 августа, можно предположить, что Гран-при Канады постигнет та же участь. Однако Вильнёв признался, что был бы очень рад, если Гран-при Канады всё-таки сможет открыть сезон Ф-1.
«Это был бы триуфм для Монреаля. Ведь гонка здесь и без того является большим событием, которого с нетерпением ждут каждый год. Да, Канада охвачена вирусом. Я не могу поверить, что гонку проведут 14 июня. Но хорошая новость заключается в том, что дату можно немного сдвинуть. Это не так сложно, как в Баку или Монако», — приводит слова чемпиона мира 1997 года GrandPX.news.
- 27 марта 2020
-
12:11
-
11:46
-
11:06
-
10:44
-
09:49
-
09:20
-
01:51
-
00:13
- 26 марта 2020
-
22:58
-
21:51
-
20:53
-
19:51
-
18:44
-
17:28
-
16:22
-
15:41
-
14:52
-
14:41
-
14:14
-
14:09
-
13:18
-
12:37
-
12:21
-
11:45
-
11:29
-
10:31
-
10:03
-
09:15
-
09:00
-
00:57
- 25 марта 2020
-
23:58
-
22:46
-
20:33
-
19:59
-
18:58