73-летний Фиттипальди выступит в виртуальной гонке вместе с другими ветеранами автоспорта

Ветераны автоспорта старше 40 лет 28 марта продемонстрируют своё мастерство в виртуальной «Гонке легенд». Одним из её участников станет двукратный чемпион мира Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди.
На «Гонку легенд» уже заявились: Хуан Пабло Монтойя, Джонни Херберт, Дэвид Брэбэм, Ян Магнуссен, Пол Трейси, Жиль де Ферран, Тони Канаан, Ориоль Сервия, Элио Кастроневеш, Дарио Франкитти и многие другие.
Фото доступно на странице Дарио Франкитти в «Инстаграме».
«Симуляторы чрезвычайно важны в современном автоспорте. Они очень близки к реальным моделям, позволяют вам изучить любую трассу в мире. Это отличная возможность для молодых пилотов натренировать рефлексы, координацию. Я бы хотел, чтобы в своё время у нас были такие тренажёры. Моя жизнь была бы намного проще. Я выступал со многими из парней, которых вы увидите на «Гонке легенд», будет здорово сразиться с ними вновь», — приводит слова 73-летнего Фиттипальди WTF1.
Из действующих пилотов Формулы-1 лишь Кими Райкконен родился ещё тогда, когда Эмерсон выступал в чемпионате мира.
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