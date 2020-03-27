73-летний Фиттипальди выступит в виртуальной гонке вместе с другими ветеранами автоспорта

Ветераны автоспорта старше 40 лет 28 марта продемонстрируют своё мастерство в виртуальной «Гонке легенд». Одним из её участников станет двукратный чемпион мира Формулы-1 Эмерсон Фиттипальди.



На «Гонку легенд» уже заявились: Хуан Пабло Монтойя, Джонни Херберт, Дэвид Брэбэм, Ян Магнуссен, Пол Трейси, Жиль де Ферран, Тони Канаан, Ориоль Сервия, Элио Кастроневеш, Дарио Франкитти и многие другие.

Фото доступно на странице Дарио Франкитти в «Инстаграме».

«Симуляторы чрезвычайно важны в современном автоспорте. Они очень близки к реальным моделям, позволяют вам изучить любую трассу в мире. Это отличная возможность для молодых пилотов натренировать рефлексы, координацию. Я бы хотел, чтобы в своё время у нас были такие тренажёры. Моя жизнь была бы намного проще. Я выступал со многими из парней, которых вы увидите на «Гонке легенд», будет здорово сразиться с ними вновь», — приводит слова 73-летнего Фиттипальди WTF1.



Из действующих пилотов Формулы-1 лишь Кими Райкконен родился ещё тогда, когда Эмерсон выступал в чемпионате мира.