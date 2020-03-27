Сайнс ожидает жёсткого соперничества с Норрисом, когда начнётся сезон Ф-1

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший рассказал, что он весьма дружен со своим напарником Ландо Норрисом. При этом он признался, что ждёт ожесточённой борьбы с британцем, особенно если их болид будет демонстрировать хорошую скорость.
«Я скучаю по нему сейчас, но скоро мы снова будем конкурировать друг с другом на трассе. И если наш «Макларен» позволит бороться за подиум, то это противостояние станет ещё жёстче. Но так было всегда. Подобное у меня происходило с Даниилом Квятом, Нико Хюлькенбергом и Максом Ферстаппеном. Мы знаем, во что соперничество может перерасти», — приводит слова Сайнса GPblog.
Первые семь гонок Формулы-1 в сезоне-2020 были либо отложены, либо отменены из-за пандемии коронавируса. Восьмым в календаре значится этап в Монреале.
Ранее исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри сообщил, что серия по-прежнему рассчитывает провести 15-18 гонок в сезоне-2020.
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