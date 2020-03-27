Гасли: «Альфа Таури» сейчас точно не лучшая команда середины пелотона

Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мнением относительно скорости болида команды, признавшись, что машина пока точно не самая быстрая в середине пелотона.



«Думаю, зимние тесты можно оценить с положительной стороны. Мы проехали много кругов. Показали хорошую надёжность. Мы хотели бы быть быстрее, чем это есть на самом деле. «Рейсинг Пойнт», «Макларен» и «Рено» показали великолепную скорость. Они действительно очень быстры.

Не думаю, что со старой машиной было что-то не так. Нам просто нужно было постараться добавить ей прижимной силы. Есть несколько областей, в которых мы уже прибавили просто потому, что изучили новый болид. На то, чтобы извлечь максимум, всегда требуется время.

Однако я думаю, что по скорости мы точно не лучшая команда в середине пелотона. Остальные проделали хорошую работу. Мы тоже. Но нам будет нелегко бороться за попадание в топ-10», — приводит слова Гасли RaceFans.