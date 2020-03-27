Служба доставки отказалась везти машины «Альфа Таури» в Фаэнцу

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал, что на фоне бушующей в Италии пандемии коронавируса команда даже не смогла договориться об отправке всего оборудования на базу в Фаэнцу и вынуждена была заниматься этим вопросом, кооперируясь с полицией.

«Всё оборудование прибыло из Мельбурна. Груз пришёл в среду в аэропорт Милана. Мы долго общались с представителями DHL по поводу доставки, но они они не смогли отвезти машины и другое оборудование в Фаэнцу. В итоге мы должны были получить разрешение у полиции, чтобы вывезти наш груз.

Мы принимаем все меры предосторожности. На базе не проводятся экскурсии, мы не пускаем туда гостей. Пока в команде не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом», — приводит слова Тоста Motorsport-Total.